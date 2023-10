Wall Street attendue en baisse, l'incertitude pèse

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse à l'ouverture mardi, tandis que les Bourses européennes hésitent à mi-séance dans un contexte de prudence avant de nombreux indicateurs et résultats, et dans l'incertitude de l'évolution du conflit au Proche-Orient. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones cédant 0,24%, tandis que le Standard & Poor's 500 abandonnerait 0,25% et le Nasdaq 0,26%. À Paris, le CAC 40 décline de 0,13% à 7.012,94 points vers 10h28 GMT, contre une hausse de 0,35% pour le FTSE à Londres, et un recul de 0,29% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,18%, contre 0,25% pour l'EuroStoxx 50 et 0,14% pour le Stoxx 600. Les marchés demeurent prudents alors que plusieurs indicateurs clés seront publiés les prochains jours, deux semaines avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, et une dizaine de jours avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). De nombreux responsables de politique monétaire devraient s'exprimer mardi, dont Luis de Guindos pour la BCE et John Williams pour la Fed, tandis que les ventes au détail aux Etats-Unis sont attendues pour 12h30 GMT, un indicateur essentiel de la résistance du consommateur américain. Mercredi seront par ailleurs publiés les ventes au détail chinoises et les chiffres finaux de l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni avant le Livre beige de la Fed, base de travail à son comité de politique monétaire. Les actifs risqués souffrent aussi du rebond des rendements obligataires, alors même que le risque d'un embrasement du conflit au Moyen Orient avait profité aux souverains, la semaine dernière. "En l’absence d’escalade des tensions sur le conflit israélo-palestinien, les taux européens et américains se tendent et corrigent une partie du mouvement de flight-to-quality dont ils ont bénéficié la semaine dernière", soulignent les stratégistes de Natixis. Les marchés seront aussi attentifs à la situation de Country Garden, promoteur chinois au bord du défaut et qui pourrait raviver les craintes sur le secteur immobilier chinois. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Le régulateur automobile américain a déclaré mardi que Tesla rappellerait 54.676 véhicules Model X fabriqués entre 2021 et 2023, car le véhicule est susceptible de ne pas détecter un faible niveau de liquide de frein et de ne pas afficher un voyant d'avertissement. De nombreux résultats d'entreprises sont attendus avant l'ouverture, dont ceux de Bank of America, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Johnson & Johnson et Lockheed Martin. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Sodexo, Edenred et Elior montent respectivement de 1,85%, 3,24% et 3,84%, en réaction à une information des Echos selon laquelle les commissions sur les tickets restaurants pourraient finalement ne pas être plafonnées. Airbus avance de 2,26%, en tête du CAC 40, après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". Ericsson baisse de 8,14% après avoir fait état mardi d'une contraction de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en raison d'une baisse de la demande d'équipements 5G en Amérique du Nord, l'incertitude pesant sur son activité de réseaux mobiles devant persister jusqu'en 2024. Son concurrent Nokia cède 4,22%, tandis que l'indice du secteur en Europe abandonne 0,79%. Le belge Umicore (+13,74%) est en tête du Stoxx 600 après avoir réduit son objectif de dépenses d'investissement nettes pour 2026, le gouvernement canadien lui ayant accordé une subvention d'environ 700 millions d'euros pour construire une usine de batteries. Nordic Semiconductor chute de 15,17%, en queue du STOXX 600, les prévisions du fabricant norvégien de puces étant inférieures aux attentes pour le quatrième trimestre. TAUX Les taux progressent alors que le mouvement d'aversion au risque de la semaine dernière continue de s'inverser. Le rendement du Treasury à dix ans prend 4,8 pb à 4,7584%, le deux ans progressant de 1,3 pb à 5,1113%. Le rendement du dix ans allemand se hisse de 3,2 pb à 2,813%, celui du taux à deux ans prenant 3 pb à 3,185%. CHANGES Les marchés de change demeurent calmes, à l'exception de la livre, en recul après les derniers chiffres des salaires qui éloignent le risque de nouvelles hausses de taux au Royaume-Uni. Le dollar grignote 0,05% face à un panier de devises de référence, l'euro est stable à 1,0554 dollar et la livre sterling perd 0,43% à 1,2164 dollar. PETROLE Le brut hésite, malgré la reprise des négociations entre l'opposition vénézuélienne et le gouvernement de Caracas, qui pourrait convaincre les Etats-Unis de lever les sanctions frappant l'industrie pétrolière locale. Le Brent progresse de 0,19% à 89,82 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) demeurant stable à 86,68 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)