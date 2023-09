Wall Street attendue en baisse, l'Europe hésite avant l'inflation américaine et la BCE

par Diana Mandia (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi et les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance, le secteur technologique accusant des pertes après les prévisions décevantes d'Oracle et alors que la prudence s'impose avant la publication des chiffres de l'inflation américaine mercredi et de la décision sur les taux de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,17% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,15% pour le Nasdaq À Paris, le CAC 40 perd 0,19% à 7.264,36 vers 10h45 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,26%, tandis qu'à Londres, le FTSE, axé sur les exportations et soutenu par une livre sterling faible après le donnés sur marché du travail britannique, gagne 0,56%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,11%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,1% et le Stoxx 600 prend 0,1%. Les investisseurs attendent avec prudence les chiffres de l'inflation américaine mercredi, à la veille de la décision sur les taux de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait opter pour le statu quo en septembre mais procéder à une dernière hausse de 25 points d'ici la fin de l'année, selon les estimations du marché. La décision européenne précède celles de la Réserve fédérale américaine (Fed), le 20 septembre, et de la Banque d'Angleterre (BoE), le 22 septembre. Alors que l'on s'attend généralement à ce que la première fasse une pause sur les taux, l'augmentation du taux de chômage au Royaume-Uni suggère que la hausse prévue par la seconde la semaine prochaine pourrait être la dernière. Ailleurs en Europe, le moral des investisseurs allemands s'est amélioré de manière inattendue en septembre, selon l'institut de recherche économique ZEW, tandis que les prix à la consommation en Espagne ont augmenté de 2,6% en glissement annuel en août, principalement en raison de la hausse des prix des carburants. Les craintes économiques persistent, en particulier en Chine, qui risque d'enregistrer une croissance plus faible que prévu cette année et l'an prochain en raison des difficultés persistantes de son marché immobilier, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi après le gains de la veille, la prudence s'imposant avant les chiffres de l'inflation. Le fournisseur de services informatiques dématérialisés Oracle perd 9% en avant-Bourse après avoir prévu un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le trimestre en cours. VALEURS EN EUROPE Aux valeurs, le compartiment de la technologie perd 0,67%, plombé par SAP, qui recule à son tour de 2,2% après les prévisions décevantes de son homologue américain Oracle pour le trimestre en cours. Le secteur de la santé prend en revanche 0,59% avec les hausses des fabricants de médicaments Novartis, Novo Nordisk et Roche. La maison mère de Primark, Associated British Foods, qui a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois en quatre mois, progressent de 7,7%. A Paris, Rallye plonge de 11,6%, l'AMF ayant infligé une sanction à la maison mère de Casino (-2,7%) pour manipulation de marché. Airbus perd 1,5% après que le fournisseur de moteurs Pratt & Whitney a mis en garde lundi contre un défaut de fabrication qui pourrait clouer au sol des centaines d'avions dans les années à venir. A Milan, Campari perd 4,3% après l'annonce du départ de son directeur géneral, Bob Kunze-Concewitz, qui quittera ses fonctions en avril 2024. TAUX Les rendements obligataires sont pratiquement inchangés mardi dans l'attente de l'inflation américaine et les décisions des banques centrales. Le rendement du dix ans allemand est pratiquement inchangé mardi à 2,62%, et celui du taux à deux ans à 3,10%. Aux Etats-Unis, le taux des bons du Trésor américain à dix ans ressort à 4,28%, et celui à deux ans à 4,99%. Au Royaume-Uni, le rendement des gilts à deux ans baisse de près de 5 points de base à 5,02%, CHANGES Le dollar, qui a enregistré la semaine dernière une huitième session hebdomadaire d'affilée de gains, a peu changé mardi, gagnant de 0,2% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd de 0,33% à 1,0712 dollar. En Asie, le yen, qui a bondi lundi avec les propos de Kazuo Ueda sur les taux, recule mardi de 0,26% à 146,96 yens pour un dollar. PÉTROLE Le marché pétrolier est en hausse avant la publication du rapport mensuel de l'Opep sur le marché pétrolier plus tard dans la journée, suivi mercredi d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui devraient donner un aperçu des perspectives de l'offre et de la demande de brut. Le Brent prend 0,7% à 91,27 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 0,85% à 88,03 dollars. (Rédigé par Diana Mandiá)