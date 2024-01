Wall Street attendue en baisse, l'Europe évolue dans le rouge avec la croissance en Chine

par Augustin Turpin (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mercredi et les Bourses européennes évoluent dans le rouge à mi-séance, les attentes sur de prochaines baisses de taux d'intérêt continuant d'être tempérées par les commentaires des responsables de la Banque centrale européenne, tandis que les chiffres décevants de la croissance chinoise pèsent sur la tendance. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,46% pour le Dow Jones, 0,49% pour le Standard & Poor's-500 et 0,6% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 recule de 1,19% à 7.310,09 points vers 11h35 GMT. À Francfort, le Dax cède 1,1% et à Londres, le FTSE 1,75%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 1,26%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,1% et le Stoxx 600 1,33%. S'exprimant mercredi sur Bloomberg TV en marge du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, Christine Lagarde a déclaré que, si la Banque centrale européenne (BCE) est en bonne voie pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%, elle n'a pas encore remporté son combat pour la maîtrise des prix. Le patron de la banque centrale néerlandaise et membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, Klaas Knot, a estimé pour sa part que les marchés anticipaient de façon trop marquée un assouplissement monétaire. Dans la lignée de ceux d'autres banquiers centraux cette semaine, ces commentaires continuent de mettre à mal le scénario optimiste d'une baisse anticipée des taux. "Maintenant que la poussière retombe, nous constatons qu'une partie de l'optimisme (de l'année dernière) était un peu exagéré. Les marchés doivent réajuster (leurs attentes)", a déclaré Anthi Tsouvali, analyste chez State Street Global Markets. La publication des données de l'économie chinoise, qui ont montré que la croissance peine à rebondir de manière forte et durable depuis l'émergence du COVID-19, n'a pas amélioré le sentiment. VALEURS EN EUROPE Aux valeurs, les géants du luxe LVMH, Kering et Richemont, exposés à la Chine, reculent respectivement de 1,98%, 2,7% et 2,5%. Renault cède 2,5% malgré une croissance de 9% de ses ventes mondiales en volume après quatre années de baisse consécutives, alors que Tesla a annoncé une baisse des prix de certains de ses modèles en France et en Allemagne. Worldline cède 0,9% après avoir ouvert en nette hausse en réaction aux informations de Reuters selon lesquelles le groupe de paiement examine ses options pour rassurer les actionnaires et éviter une offre publique d'achat hostile. TAUX Le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence du marché européen des obligations, a atteint son plus haut niveau en un mois mercredi, porté par les commentaires prudents des banquiers centraux. Il gagne 3,6 points de base à 2,251% et celui du deux ans progresse de 6,2 pb à 2,652%. Le Treasury américain à dix ans perd 0,4 point de base à 4,0618%. CHANGES Le dollar a atteint son plus haut niveau en un mois, le billet vert bénéficiant de son statut de valeur refuge face à l'impact des données de l'économie chinoise et des commentaires des banquiers centraux. "La combinaison de données chinoises faibles et d'un refus des responsables de la BCE et de la Fed de procéder à un assouplissement précoce pèse sur le sentiment de risque et soutient le dollar", a déclaré Chris Turner, analyste chez ING. Le dollar avance (0,04%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro est quasi stable à 1,0876 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en baisse, avec les inquiétudes pour la demande dues à la croissance économique en Chine et le raffermissement du dollar. Le Brent abandonne 1,95% à 76,76 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 2,17% à 70,83 dollars. (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Augustin Turpin,)