Wall Street attendue en baisse, l'Europe dans le rouge à mi-séance

par Augustin Turpin (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi et les Bourses européennes évoluent dans le rouge à mi-séance, entraînées à la baisse par les valeurs du secteur bancaire, des ressources de base et des semi-conducteurs, tandis que l'attentisme prévaut avant la publication de l'inflation CPI aux Etats-Unis jeudi. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,39% pour le Dow Jones, 0,4% pour le Standard & Poor's-500 et 0,55% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 recule de 0,34% à 7.425,19 vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,32% et à Londres, le FTSE 0,01%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,27%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,51% et le Stoxx 600 0,29%. Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs sont en baisse mardi, entraînant les indices en territoire négatif, alors que plusieurs concurrents en Asie et en Amérique ont averti d'une baisse prochaine de leurs bénéfices en raison de la faiblesse de la conjoncture économique. Les actions de STMicroelectronics cèdent 2,34% à 11h40 GMT. Cependant, la donnée macroéconomique qui devrait déterminer la direction prise par les marchés cette semaine n'est pas attendue avant jeudi, avec la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis pour décembre, qui devrait déterminer la date à laquelle la Réserve fédérale américaine commencera à réduire ses taux d'intérêt. L'inflation CPI américaine de décembre est attendue en hausse de 0,2% sur un mois et 3,2% sur un an, selon les économistes interrogés par Reuters, après respectivement 0,1% et 3,1% le mois précédent. "L'inflation n'est pas encore revenue à son niveau cible et la Fed ne devrait pas être trop pressée de réduire ses taux. L'indice des prix à la consommation peut être assez rigide et obstiné, nous nous attendons à ce qu'ils commencent à réduire les taux à partir de juin", a déclaré Marcella Chow, analyste chez JPMorgan Asset Management, à Hong Kong. Le chômage en zone euro pour novembre, publié à 10h00 GMT, s'est établi à 6,4%, légèrement en deçà des attentes des analystes interrogés par Reuters. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Nvidia a clôturé sur un record historique lundi après que le fabricant de puces a dévoilé de nouveaux processeurs graphiques tirant parti de l'intelligence artificielle. L'action Nvidia a grimpé de 6,4% pour terminer à 522,53 dollars. Microchip Technology chute de 4,2% en avant-bourse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre fiscal, citant l'affaiblissement de l'environnement économique. Boeing, United Airlines et Alaska Air ont toutes deux déclaré avoir trouvé des pièces qui étaient détachées sur plusieurs avions MAX 9 immobilisés pour inspection. Boeing perd 1% avant l'ouverture, après avoir décroché de 8% la veille. TAUX Les rendements obligataires de la zone euro sont en hausse, après avoir enregistré une baisse lundi, alors que les investisseurs reviennent sur leurs paris de réduction des taux pour 2024 et se préparent à de nouvelles émissions de dette publique. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a gagné 7,1 points de base à 2,195%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries gagne 4,5 pb à 4,0493%. CHANGES La baisse des prévisions d'inflation aux États-Unis a freiné la hausse du dollar mardi, les opérateurs ayant réaffirmé leurs paris sur une série de réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année. Le dollar avance (0,25%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,2% à 1,0927 dollar. PÉTROLE Les prix du pétrole sont en hausse, récupérant de leur forte baisse lors de la session précédente, les marchés ayant digéré l'augmentation de l'offre annoncée par l'Opep pour compenser les inquiétudes quant à la situation au Moyen-Orient. Le Brent prend 1,85% à 77,53 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,94% à 72,14 dollars. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)