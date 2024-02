Wall Street attendue en baisse, l'Europe consolide après ses records

Wall Street attendue en baisse, l'Europe consolide après ses records













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse lundi à l'ouverture et les Bourses européennes, hormis Francfort, reculent également à mi-séance dans un mouvement de consolidation après les récents records des indices sur fond d'engouement pour l'intelligence artificielle à la suite des perspectives de Nvidia. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,07% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40, qui vise désormais la barre symbolique des 8.000 points après son record de vendredi à 7.976,4 points, cède 0,28% à 7.944,06 vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax, qui a lui aussi inscrit un sommet sans précédent vendredi à 17.443,74 points, grappille 0,06%. A Londres, le FTSE perd 0,25%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,19% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,12%. Le Stoxx 600, qui a atteint vendredi un plus haut historique à 497,74 points, se replie de 0,23%. Le rallye des marchés s'est accéléré la semaine dernière après la publication des comptes trimestriels de Nvidia qui a fait état mercredi dernier d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours. A lire aussi... Le fabricant de semi-conducteurs, qui mise sur une demande solide pour ses puces servant à l'intelligence artificielle (IA), a permis aux indices S&P 500 et Dow Jones d'inscrire vendredi des records respectifs à 5.111,06 points et 39.282,28 points, tandis que le Nasdaq s'est rapproché de son sommet du 22 novembre 2021, à 16.212,22 points. Alors que la saison des résultats du quatrième trimestre touche à sa fin, les investisseurs prennent leurs bénéfices et sont désormais tournés vers les indicateurs économiques susceptibles d'influer sur la trajectoire des taux des banques centrales. A cet égard, la publication jeudi de l'indice mensuel des prix PCE aux Etats-Unis, mesure préférée de l'inflation par la Fed, est particulièrement attendue. En zone euro, les chiffres préliminaires de l'inflation pour le mois de février seront connus vendredi. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Berkshire Hathaway gagne 5% en avant-Bourse, le groupe de Warren Buffett ayant fait état d'un bénéfice d'exploitation record de 37,4 milliards de dollars en 2023, grâce notamment à ses activités d'assurance. VALEURS EN EUROPE Le secteur des ressources de base (-2,08%) et le compartiment de l'énergie (-1,06%) figurent parmi les plus importantes baisses sectorielles sur le Stoxx 600 dans le sillage du repli des métaux et pétrole sur fond d'affermissement du dollar, l'espoir d'une réduction rapide des taux d'intérêt des banques centrales s'atténuant. Aux valeurs, Tele2 grimpe de 8,49%, Iliad et Xavier Niel ayant annoncé une prise de participation de 19,8% dans l'opérateur télécoms suédois pour 13 milliards de couronnes (1,16 milliard d'euros). Zealand Pharma s'envole de 30,86%, en tête du Stoxx 600, son traitement expérimental contre l'obésité, développé en partenariat avec Boehringer Ingelheim, ayant obtenu des résultats d'essai de phase II présentés comme "révolutionnaires" dans le traitement de la stéatose hépatique. Côté baisse, Bank of Ireland chute de 10,53% après l'annonce par le groupe bancaire de prévisions financières pour l'année en cours inférieures aux attentes, ce qui prend le pas sur sa proposition de versement aux actionnaires d'une somme de 1,15 milliard d'euros. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule légèrement, d'un peu plus d'un point de base, à 4,2441% alors que la journée sera marquée par des émissions importantes de dette. Celui du Bund allemand de même échéance avance de près de deux points de base, à 2,378%, après avoir perdu sept points vendredi. Les marchés anticipent une baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) de 25 points de base en juin et ne prévoient plus de réduction en avril. CHANGES Le dollar recule légèrement (-0,19%) face à un panier de devises de référence dans l'attente de la publication dans la semaine de plusieurs indicateurs macroéconomiques. L'euro se traite à 1,0849 dollar (+0,29%) et la livre sterling à 1,2691 (+0,09%). PÉTROLE Le marché pétrolier cède du terrain avec le reflux des anticipations de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, ce qui pourrait peser sur la demande de brut: le Brent abandonne 0,53% à 81,19 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,46% à 76,14 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU JOUR (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)