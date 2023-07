Wall Street attendue en baisse avant l'emploi US, léger rebond en Europe

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en petite baisse vendredi à l'ouverture, tandis que les Bourses européennes rebondissent légèrement à mi-séance d'un creux de trois de mois avant la publication du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,04% pour le Dow Jones, de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,17% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 0,55% à 7.121,27 points vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,56%. À Londres, le FTSE recule cependant de 0,19%, pénalisé essentiellement par les "utilities". L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,16% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,41%. Le Stoxx 600 s'octroie 0,17% après avoir perdu en début de séance 0,3%, signant alors sa pire performance hebdomadaire depuis mars la mi-mars. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 perd à ce stade 3,78% et le Stoxx 600 3,03%. Les marchés d'actions, qui ont été chahutés jeudi par l'enquête d'ADP sur l'emploi américain montrant des créations de postes presque deux fois supérieure aux attentes, sont indécis ce vendredi, alternant un pied dans le rouge, un autre dans le vert, sur des achats à bon compte. La tendance de fond reste cependant à la prudence alors que le département américain du Travail doit publier à 12h30 GMT son rapport officiel sur l'emploi pour le mois de juin. Le consensus Reuters prévoit un ralentissement des créations de postes à 225.000, un taux de chômage ramené de 3,7% à 3,6% et une décélération de la hausse du salaire horaire moyen à 4,2% sur un an. "Une chose est certaine : compte tenu des mouvements d'hier, une légère surprise à la hausse (de l'emploi) est déjà intégrée dans les cours (des actions)", a déclaré Julien Lafargue, chef stratège marchés chez Barclays Private Bank. "Si le NFP (le rapport sur les créations de postes non-agricoles) envoie un message similaire à celui de l'ADP, le marché gagnera en confiance que la récession anticipée est repoussée et que la Fed devra peut-être être plus agressive", a-t-il ajouté. Le baromètre Fedwatch de CME Group voit les taux de la Fed atteindre au moins 5,25%-5,5% cette année, malgré la pause décidée en juin, tandis qu'une baisse n'est pas prévue avant 2024. En zone euro, le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos, a déclaré vendredi que les pressions inflationnistes sous-jacentes commençaient à s'atténuer mais que le travail de l'institut d'émission n'était pour autant pas encore terminé. Les marchés monétaires anticipent une nouvelle hausse des taux de la BCE ce mois-ci et une autre en septembre. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Tesla reculait de 0,7% en avant-Bourse après l'annonce d'une nouvelle baisse du prix de ses véhicules électriques en Chine. Alibaba prenait 2,6% en avant-Bourse, des sources ayant rapporté que les autorités chinoises pourraient annoncer ce vendredi la fin de l'enquête sur sa filiale de paiement Ant Group. Levi Strauss refluait de 8,2% après l'abaissement de sa prévision de bénéfice annuel. VALEURS EN EUROPE Le rebond en Europe est emmenée par les ressources de base (+1,13%) et la chimie (+1,29%), tandis que les services aux collectivités (-0,73%) et les médias (-0,89%) accusent les plus fortes baisses. Dans l'actualité des sociétés cotées, l'action SES Imagotag grimpe de près de 40% à la Bourse de Paris après un nouveau rapport de Gotham City, jugé moins négatif que redouté, selon des analystes. Ailleurs en Europe, Clariant bondit de 4,61% après la publication de ses résultats trimestriels et perspectives annuelles, tandis que Just Eat Takeaway perd 3,35% sur un abaissement du conseil d'Exane à "neutre". CHANGES Le dollar est pratiquement stable (-0,11%) vendredi avant l'emploi américain. L'euro s'affiche à 1,0893 dollar (+0,06%). La livre sterling se négocie à 1,2768 dollar (+0,22%) après avoir touché jeudi en séance un plus haut de deux semaines, à 1,278 dollar, les marchés estimant que la Banque d'Angleterre devra relever ses taux d'intérêt à 6,5% au début de l'année prochaine, contre une prévision précédente de 6,25%. TAUX Les rendements obligataires en Europe restent vendredi proches de leur sommet de mars atteint la veille sur des anticipations de relèvement des taux. Le rendement du Bund allemand à dix ans prend environ un point de base, à 2,635%. Aux Etats-Unis, celui des bons du Trésor de même échéance s'affiche en hausse d'environ deux points, à 4,0596%. PÉTROLE Le marché pétrolier s'achemine vers une deuxième semaine consécutive de gains, dans un contexte de résistance de la demande malgré la hausse des taux d'intérêt: le Brent avance de 0,43% à 76,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,54% à 72,19 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)