Wall Street attendue dans le vert, l'Europe progresse avant la BCE

Wall Street attendue dans le vert, l'Europe progresse avant la BCE













Crédit photo © Reuters

(Rpt technique, pas de changement au texte) par Diana Mandia (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert jeudi et les Bourses européennes évoluent en hausse prudente à mi-séance avant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt en zone euro. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,3% pour le Dow Jones, de 0,41% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,46% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 prend 0,29% à 7.243,34 points. À Francfort, le Dax gagne 0,13% et à Londres, le FTSE s'octroie 1,09%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,55%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro gagne 0,33% et le Stoxx 600 0,51%. Les investisseurs sont partagés entre l'espoir d'une pause dans les hausse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), les pressions inflationnistes sous-jacentes aux Etats-Unis semblant se modérer, et la perspective d'un relèvement des taux par la Banque centrale européenne (BCE) ce jeudi pour la dixième fois consécutive et à un niveau sans précédent dans la zone euro. L'institut de Francfort publiera son communiqué de politique monétaire à 12h15 GMT, suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde. Les analystes hésitent entre une pause et un relèvement de 25 points de base qui porterait le taux de dépôt à 4,0%, le niveau le plus élevé depuis le lancement de l'euro en 1999, mais depuis qu'une source a rapporté à Reuters que la BCE prévoyait une inflation de plus de 3% en zone euro en 2024, les craintes d'un nouveau renchérissement du coût du crédit se sont renforcées. Les marchés évaluent désormais à 65% la probabilité d'une hausse, contre environ 40% lundi. L'impact de la hausse du coût du crédit sur l'économie modère toutefois les perspectives des traders quant à l'évolution future des taux. "Les perspectives économiques moroses amènent les investisseurs à penser que même si la BCE augmente ses taux aujourd'hui, ce sera certainement la dernière fois, et que dans moins d'un an, nous parlerons de la première baisse de taux en Europe en raison de la faiblesse économique", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET La Bourse de New York est attendue dans le vert à l'ouverture, soutenue par l'optimisme croissant quant à une pause dans les hausses de taux d'intérêt de la Fed en septembre. Les investisseurs suivront de près les débuts en Bourse d'Arm, la plus importante IPO aux Etats-Unis depuis 2021. Le concepteur britannique de puces détenu par le conglomérat japonais SoftBank Group Corp vise une valorisation de 54,5 milliards de dollars. VALEURS EN EUROPE L'incertitude sur les taux d'intérêt et les inquiétudes sur l'approvisionnement en pétrole stimulent le secteur défensif de la santé et ceux de l'énergie et des ressources de base, qui gagnent 0,59%, 1,62% et 3,56% respectivement. Les valeurs automobiles allemandes, fortement exposées à la Chine, font chuter le compartiment automobile de 1% après que Pékin a averti la Commission européenne que son enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques pourrait nuire aux relations commerciales. Porsche, qui compte la Chine comme son plus grand marché, perd 2,49% et BMW 1,57%. A Paris, le groupe pétrolier TotalEnergies, en hausse de 1,07%, figure parmi les titres en tête du CAC 40, tandis que Rémy Cointreau (-3,2%) et Pernod-Ricard (-2,09%) sont pénalisés par des abaissements de recommandation. Bouygues gagne 2,1%, bénéficiant du relèvement de recommandation d'Exane BNP Paribas à "superformance" contre "neutre", tandis que Fnac Darty perd 1,9%, pénalisé par le retrait de son offre d'émissions obligataires senior de 300 millions d'euros au lendemain de son annonce. Ailleurs en Europe, Deliveroo prend 2,34%, Sachem Capital ayant évoqué l'hypothèse selon laquelle le groupe britannique de livraison de repas pourrait être la cible d'un rachat. TAUX Le rendement du Bund allemand à 10 ans recule légèrement avant les annonces de la BCE, à 2,639%, tandis que celui à deux ans ressort à 3,157%. Après avoir déjà cédé du terrain mercredi en raison de la modération des pressions inflationnistes sous-jacentes aux Etats-Unis, les marchés obligataires américains sont stables, avec un rendement des Treasuries à 10 ans à 4,2604% et celui à deux ans à 4,9797%. CHANGES Le dollar est lui aussi stable(-0,06%) face à un panier de devises de référence après les données sur l'inflation américaine publiées mercredi et la baisse des rendements des bons du Trésor, tandis que l'euro grappille 0,06% à 1,0734 dollar. PÉTROLE Les cours pétroliers repartent à la hausse avec la perspective d'un resserrement de l'offre sur le reste de l'année. Le Brent prend 1,12% à 92,91 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,14% à 89,53 dollars. (Rédigé par Diana Mandiá)