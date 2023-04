Wall Street attendue dans le vert, l'Europe baisse avec les banques

Wall Street attendue dans le vert, l'Europe baisse avec les banques













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes reculent mercredi à mi-séance, plombées notamment par le secteur bancaire, tandis qu'à Wall Street, les indices sont attendus dans le vert avec une nette hausse pour le Nasdaq, tiré par les solides résultats de Microsoft et d'Alphabet.Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,05% pour le Dow Jones, de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,75% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 fléchit de 1,03% à 7.453,97 vers 11h50 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,66% et à Londres, le FTSE abandonne 0,41%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,95%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,97% et le Stoxx 600 de 0,91%. Le secteur bancaire européen reflue de 1,07%, continuant de pâtir de la forte baisse au premier trimestre des dépôts des clients de la banque régionale américaine First Republic Bank, dont l'action a plongé mardi à Wall Street de près de 50%. "Les problèmes de First Republic Bank ont sans aucun doute rouvert les plaies de mars, les investisseurs s'inquiètant à nouveau pour le système financier", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell. L'aversion au risque est aussi alimentée par l'attente en fin de semaine d'indicateurs sur l'inflation et le PIB en zone euro et aux Etats-Unis alors que la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) tiendront le mois prochain leur réunion respective de politique monétaire. La banque centrale de Suède a décidé mercredi de relever, comme prévu, son taux directeur à 3,5%, tout en laissant entendre que la fin du cycle de resserrement monétaire était proche. Si une hausse des taux de 25 points de base semble acquise aux Etats-Unis, en zone euro et au Royaume-Uni en mai, l'incertitude demeure sur le pic du coût du crédit. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET En avant-Bourse, Microsoft bondissait de 7,5% et Alphabet prenait 1%, les deux groupes ayant publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Activision Blizzard chutait de 12% en avant-Bourse après la décision de l'autorité britannique de la concurrence de bloquer le projet de rachat par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Boeing gagnait 1,4% en avant-Bourse, l'avionneur ayant annoncé son intention d'augmenter la production des 737 MAX d'ici la fin de l'année, tout en soutenant son objectif annuel de flux de trésorerie. VALEURS EN EUROPE En Europe, où une pluie de résultats domine également les échanges, ASM International plonge de 10,18%, le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ayant fait état d'une baisse de ses commandes au premier trimestre. Toujours dans la technologie, Dassault Systèmes cède 6,87% après avoir raté le consensus sur les ventes de licences de ses logiciels au premier trimestre, tandis que l'indice européen du secteur abandonne 1,42%. Dans les fusions-acquisitions, Teleperformance chute de 13,77% après l'annonce d'un projet de rachat de son concurrent Majorel (+38,42%) pour trois milliards d'euros. Dans le reste de l'actualité des sociétés côtées, les prévisions annuelles de Danone (+0,86%) et de Carrefour (+2,08%) sont bien accueillies, tandis que celles de Safran (-2,91%) ont déçu. Le groupe de luxe Kering, dont le chiffre d'affaires n'a progressé que de 1% au premier trimestre, est également sanctionné par une baisse de 3,62% de l'action. CHANGES L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, recule mercredi de 0,46% après avoir perdu 0,76% depuis le début du mois, dans l'anticipation d'une fin imminente de la remontée des taux aux Etats-Unis. L'euro, qui a atteint ce mois-ci un sommet de dix mois, prend 0,7% à 1,1049 dollar alors que plusieurs responsables de la BCE doivent s'exprimer dans la journée. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat reculent en raison des inquiétudes sur la conjoncture économique et les banques. Celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, perd environ quatre points de base, à 2,38%. Son équivalent américain de même échéance est quasiment stable à 3,39%. PÉTROLE Le marché pétrolier reste affecté par les craintes d'une récession, qui prennent le pas sur la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, selon les chiffres de l'American Petroleum Institute (API) cités par des sources. Le Brent cède 0,84% à 80,09 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,47% à 76,71 dollars. Les deux références du pétrole ont perdu plus de 2% mardi. PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 26 AVRIL LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 33702,00 +50,00 +0,15% S&P-500 4095,00 +1,75 +0,04% Nasdaq-100 12890,50 +81,00 +0,63% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 33530,83 -344,57 -1,02% +1,16% S&P-500 4071,63 -65,41 -1,58% +6,05% Nasdaq 11799,16 -238,05 -1,98% +12,73% Nasdaq 100 12725,11 -244,65 -1,89% +16,32% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1833,36 -16,99 -0,92% +9,23% Eurostoxx 50 4332,41 -45,44 -1,04% +15,68% CAC 40 7450,45 -81,16 -1,08% +15,09% Dax 30 15758,59 -113,54 -0,72% +13,18% FTSE 7866,25 -24,88 -0,32% +5,56% SMI 11379,65 -133,47 -1,16% +6,06% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : [WATCH/LFR] CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1043 1,0972 +0,65% +3,19% Dlr/Yen 133,70 133,71 -0,01% +1,98% Euro/Yen 147,66 146,73 +0,63% +5,25% Dlr/CHF 0,8896 0,8917 -0,24% -3,78% Euro/CHF 0,9826 0,9785 +0,42% -0,70% Stg/Dlr 1,2469 1,2408 +0,49% +3,08% Indice $ 101,3310 101,8630 -0,52% +5,36% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 135,0300 +0,0100 Bund 10 ans 2,3710 -0,0070 Bund 2 ans 2,7770 -0,0560 OAT 10 ans 2,9510 +0,0010 +58,00 Treasury 10 ans 3,4165 +0,0190 Treasury 2 ans 3,9263 +0,0300 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 76,71 77,07 -0,36 -0,47% +25,32% Brent 80,08 80,77 -0,69 -0,85% +21,28% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)