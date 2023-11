Wall Street attendue dans le rouge, les marchés s'inquiètent de la situation économique

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en déclin à l'ouverture mardi, tandis que les Bourses européennes reculent à la mi-séance dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones cédant 0,23%, tandis que le Standard & Poor's 500 abandonne 0,25% et le Nasdaq 0,2%. À Paris, le CAC 40 décline de 0,58% à 6.972,99 points vers 11h31 GMT, contre un FTSE à Londres <.FTSE stable et une baisse de 0,32% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,23%, contre 0,43% pour l'EuroStoxx 50 et 0,25% pour le Stoxx 600. En zone euro, les prix à la production ont ralenti au rythme attendu par le consensus, mais la production industrielle en Allemagne, la première économie du bloc, a décliné plus que prévu. Ajoutant aux inquiétudes sur la croissance, le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, a prévenu que l'institution prévoyait une contraction ou une stagnation du produit intérieur brut de la zone au quatrième trimestre. En Chine, les données d'exportation ont également déçu, faisant craindre un repli de l'activité mondiale et un ralentissement de l'économie chinoise. La baisse du pétrole et des rendements, liée aux mauvaises données chinoises, ne suffisent pas à améliorer le moral des investisseurs et soutenir les actifs risqués. Ajoutant à la prudence, plusieurs responsables de politique monétaire américains s'exprimeront cette semaine, dont le président de la banque centrale Jerome Powell, la membre du conseil des gouverneurs Lisa Cook, le président de la Fed de New York John Williams et la présidente de la Fed de Dallas Lorie Logan. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET WeWork s'est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites lundi. Un porte-parole de WeWork a déclaré qu'environ 92% des créditeurs avaient accepté de convertir leur dette garantie en actions dans le cadre d'un accord de restructuration, effaçant ainsi environ 3 milliards de dollars de dettes. International Flavors & Fragrances, société de produits chimiques, a fait état d'un chiffre d'affaire de 2,82 milliards de dollars contre 2,77 milliards de dollars attendus par le consensus. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Le Parquet national financier enquête depuis mars au sujet de Sanofi pour des soupçons de diffusion d'information fausse ou trompeuse et de manipulation de cours, rapporte mardi La Lettre. Le groupe recule de 1,51%. Engie avance de 2,06% après avoir publié mardi des résultats en progression au titre des neuf premiers mois de 2023, et annoncé une révision à la hausse de ses objectifs annuels. Capgemini décline de 1,90% après avoir publié un chiffre d'affaires en baisse à taux de change courants au troisième trimestre, le marché américain étant en contraction. Edenred chute de 5,45% après la vente par un actionnaire d'un bloc de 2% du capital du groupe. UBS avance de 3,11% après avoir annoncé mardi une perte de 785 millions de dollars pour le troisième trimestre en raison d'une charge de 2,1 milliards de dollars liées au rachat du Credit Suisse, ainsi qu'une stabilisation de ses activités de gestion de patrimoine. Associated British Foods, le propriétaire de l'enseigne de prêt à porter Primark, bondit de 6,13% à la faveur d'une hausse de son bénéfice annuel. TAUX Les rendements déclinent, la baisse des prix du pétrole et les mauvaises données d'exportation en Chine poussant les investisseurs vers les actifs obligataires. Le rendement du Treasury à dix ans perd 5 pb à 4,6121%, tandis que le deux ans s'érode de 2,8 pb à 4,9133%. Le rendement du dix ans allemand se replie de 4,5 pb à 2,693%, celui du taux à deux ans de 2 pb à 3,072%. CHANGES Le dollar se renforce, soutenu par les achats obligataires et la baisse du pétrole. Le dollar bondit de 0,41% face à un panier de devises de référence, l'euro s'affaiblit de 0,37% à 1,0675 dollar et la livre sterling de 0,44% à 1,2287 dollar. PETROLE Le brut recule, sous la pression de chiffres d'exportation en Chine moins bons que prévu. Le Brent abandonne 1,76% à 83,68 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,63% à 79,5 dollars et passe sous les 80 dollars du baril pour la première fois depuis août. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)