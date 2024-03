Wall Street attendu en recul avant l'inflation

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse jeudi, tandis que les Bourses européennes progressent à mi-séance avant des indicateurs d'inflation cruciaux en Allemagne et aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones reculant de 0,32%, tandis que le Standard & Poor's 500 perd 0,27% et le Nasdaq 0,25%. À Paris, le CAC 40 stagne à 7.949,34 points vers 11h55 GMT. Le Dax à Francfort s'octroie 0,4% et touche sur la séance un nouveau record, contre une hausse de 0,18% pour le FTSE à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 cherchent une direction, tandis que l'EuroStoxx 50 se replie de 0,12%. A lire aussi... Le positionnement des banques centrales, qui soulignent que la dynamique inflationniste justifie de maintenir les taux à un niveau restrictif, sera mis à l'épreuve jeudi par la publication de l'inflation allemande à 13h00 GMT et par l'inflation PCE aux Etats-Unis à 13h30 GMT. En Allemagne, le consensus s'attend à un repli de l'inflation à 2,7% sur un an en février, contre 3,1% le mois précédent. Une surprise n'est pas à exclure: en France, l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes publié jeudi s'est affiché à 3,1% en février, contre 3,0% attendu par le consensus, et 3,4% en janvier. "La désinflation sera désormais très progressive et prendra encore du temps", résume Charlotte de Montpellier, économiste senior chez ING. "Il faudra probablement attendre la fin de l'année 2024 pour que l'indice national rejoigne les 2% d'inflation et le printemps 2025 pour l'indice harmonisé: (...) la partie la plus facile du chemin a déjà été réalisée et la suite sera probablement plus compliquée". La prochaine réunion de la Banque centrale européenne, jeudi prochain, sera l'occasion pour l'institution de clarifier son positionnement face à une inflation persistante. Aux Etats-Unis, l'indicateur PCE est également attendu en repli, passant de 2,6% à 2,4% sur un an en janvier, selon le consensus. Une surprise n'est là encore pas à exclure, car les indicateurs de ces dernières semaines, dont l'inflation CPI et les prix à la production, pointent vers une dynamique des prix plus forte qu'attendu par les marchés. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Apple prévoit de dévoiler ses projets d'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le courant de l'année, a déclaré le directeur général Tim Cook lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société mercredi. HP a manqué les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre mercredi, sous l'effet d'une demande atone sur le marché des ordinateurs personnels. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Air France-KLM a fait état jeudi d'une perte d'exploitation inattendue au quatrième trimestre, plombé par la hausse des coûts et les perturbations causées par le conflit au Moyen-Orient, ce qui fait reculer le titre de 6,71%. Nexity plonge de 22,35% après avoir publié mercredi des résultats marqués par la crise immobilière en France qui l'ont poussé à lancer un plan social et à annuler le versement d'un dividende. Eiffage (4,3%), Getlink (3,8%) et Neoen (5,79%) progressent après leurs résultats. Aixtron chute de 15,2% après que le fabricant allemand d'outils pour semi-conducteurs a prévu une marge 2024 inférieure aux attentes et l'annulation inattendue d'un contrat important. TAUX Les rendements progressent en Europe dans un contexte d'incertitude, et après une inflation IPCH légèrement supérieure aux attentes en France. Le rendement du Treasury à dix ans gagne 3,7 pb à 4,3112%, tandis que le deux ans se renforce de 4,7 pb à 4,6954%. Le rendement du dix ans allemand progresse de 4,4 pb à 2,505%, celui du taux à deux ans prend 4,3 pb à 2,9702%. CHANGES Le dollar se replie avant la publication de l'inflation PCE. Le dollar recule de 0,10% face à un panier de devises de référence, l'euro fait du surplace à 1,0838 dollar, et la livre sterling se maintient à 1,2655 dollar. PETROLE Le baril hésite alors que les derniers chiffres de l'Energy Information Administration montrent que les inventaires de brut aux Etats-Unis ont progressé de 4,2 millions de barils la semaine dernière, contre un consensus à 2,7 millions. Le Brent est stable à 83,64 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se maintient à 78,53 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)