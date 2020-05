Wall St recule, la tension USA-Chine s'ajoute à la crise

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York est repartie à la baisse dès l'ouverture vendredi, effaçant la majeure partie de ses gains de la veille après un nouveau regain de tension commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, venu s'ajouter à des statistiques économiques peu encourageantes.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 171,64 points, soit 0,73%, à 23.453,7, le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,84% à 2.828,55 et le Nasdaq Composite cède 1,08% à 8.847,31.

Ce dernier avait gagné 0,91% jeudi, le S&P 500 1,15% et le Dow 1,62% et les contrats à terme sur indices étaient bien orientés en préouverture mais la tendance s'est inversée en réaction à l'annonce par Reuters d'un durcissement des règles américaines encadrant les ventes de composants électroniques au groupe chinois Huawei, qui fait craindre une nouvelle montée des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

Le quotidien chinois Global Times, proche du pouvoir, a en effet rapporté peu après que la Chine allait établir une "liste d'entités non fiables", ce qui se traduirait par des enquêtes et des restrictions visant des groupes comme Apple, Cisco Systems ou Qualcomm et par la suspension des achats d'avions à Boeing.

L'action Apple perd 2,29%, Qualcomm 5,01%, Intel 2,3% et Boeing 1,86%.

Les indicateurs conjoncturels du jour n'ont rien arrangé puisque les ventes au détail aux Etats-Unis accusent une chute de 16,4% en avril et la production manufacturière un recul sans précédent de 13,7%, des chiffres pires qu'anticipé et de mauvais augure pour l'évolution du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre.

Le marché attend à 14h00 GMT les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'université du Michigan sur le moral des ménages américains en mai.

Wall Street se dirige ainsi vers sa pire performance hebdomadaire depuis la mi-mars puisque le S&P 500 affiche pour l'instant une baisse de plus de 3,3% sur l'ensemble de la semaine.

(Marc Angrand)