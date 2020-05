Wall St ouvre en hausse, espoirs de reprise et sur le commerce

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, soutenue par l'espoir d'un retour rapide à la croissance après le choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus et par un nouveau signe de détente de la Chine sur le front des tensions commerciales.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 129,21 points, soit 0,53%, à 24.351,2, le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,18% à 2.935,74 et le Nasdaq Composite est pratiquement inchangé à 9.195,03 points.

Pékin a publié une liste de 79 produits américains, parmi lesquels certains minerais rares, exemptés de droits de douane punitifs, une annonce perçue comme un geste de bonne volonté après le regain de tension des derniers jours sur le front du conflit commercial entre les deux premières économies mondiales.

La nouvelle s'ajoute aux espoirs d'une reprise de l'activité économique dans les Etats américains qui ont mis en place depuis mars des mesures de confinement pour tenter de freiner l'épidémie de COVID-19.

James Bullard, le président de la Fed de St.Louis, a ainsi déclaré que la contraction record de l'économie américaine attendue au deuxième trimestre pourrait être suivie par une croissance elle aussi sans précédent en rythme annualisé au troisième trimestre.

Le sentiment général de marché reste globalement positif à Wall Street, où le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont respectivement ramené à environ 13% et moins de 6% seulement leur repli par rapport à leur pic de février. L'indice de volatilité VIX (-3,74%) est parallèlement tombé à son plus bas niveau depuis début mars.

Parmi les valeurs qui profitent en début de séance des espoirs lié au "déconfinement", Simon Property Group gagne 5,48% après avoir déclaré qu'il rouvrirait la moitié environ de ses plus de 200 centres commerciaux d'ici une semaine. Son concurrent Macerich prend 6,93%.

A la baisse, BlackRock, le numéro un mondial de la gestion d'actifs, abandonne 4,96% après l'annonce par la banque PNC Financial Services Group de son intention de céder sa participation de 22%. PNC Financial cède 0,82%.

(Marc Angrand)