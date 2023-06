Wall St en hausse, S&P et Nasdaq à un plus haut de 14 mois

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée par la progression modeste affichée par les chiffres de l'inflation au mois de mai, ce qui a poussé le S&P 500 et le Nasdaq à des plus hauts de 14 mois. L'indice Dow Jones a gagné 0,43%, ou 145,79 points, à 34.212,12 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 30,08 points, soit 0,69% à 4.369,01 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 111,40 points (0,83%) à 13.573,32. Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $69,29 (+3,23%) et le brent à $74,14 (+3,20%). Le dollar évoluait en baisse de 0,35% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0792 dollar (+0,01%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans [US10YT=RR] a pris 6,2 points de base pour s'établir à 3,8269%. Son homologue à cinq ans [US10YT=RR], a avancé de 8,5 points de base à 4,0013%. (Rédaction de Paris)