Wagner donne deux ans à la Russie pour contrôler l'Est de l'Ukraine

Wagner donne deux ans à la Russie pour contrôler l'Est de l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Evguéni Prigojine, le fondateur du groupe paramilitaire Wagner qui appuie les forces russes dans la guerre en Ukraine, a déclaré, dans une rare interview, que Moscou pourrait mettre deux ans à contrôler l'ensemble des deux régions séparatistes de l'est ukrainien dont la prise est considérée par le Kremlin comme un important objectif. Le chef de la milice a dit avoir une bonne compréhension des projets de la Russie et de la nécessité de contrôler entièrement les régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk, reconnues l'an dernier par Moscou comme des "républiques" de Russie, malgré la condamnation quasi unanime de la communauté internationale. "D'après ce que je comprends, nous devons fermer les républiques de Donetsk et de Louhansk et, en principe, cela conviendra à tout le monde pour le moment", a-t-il déclaré au blogueur militaire russe Semion Pegov dans une vidéo publiée vendredi. Selon lui, cela pourrait prendre un an et demi ou deux pour y parvenir. "Si nous devons aller jusqu'à Dniepr, alors cela prendra environ trois ans", a-t-il ajouté, faisant référence à une zone plus large qui s'étendrait jusqu'au vaste fleuve qui traverse l'Ukraine du nord au sud. Les propos d'Evguéni Prigojine sont personnels et ne reflètent pas ceux de l'armée russe, mais le chef de la milice Wagner a pris du poids, publiquement au moins, dans l'offensive russe en Ukraine en tançant notamment ces derniers mois l'armée sur ses échecs au terme de près d'un an de conflit. Ses propos mettent aussi en exergue la durée potentielle d'une guerre, qualifiée par Moscou d'"opération spéciale", qui a commencé le 24 février 2022. Evguéni Prigojine a cependant insisté au cours de cette interview sur le fait qu'il n'avait "aucune" ambition politique. (Reportage Mark Trevelyan; version française Claude Chendjou)