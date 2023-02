Wagner annonce la prise d'un village près de Bakhmout

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les mercenaires de Wagner ont capturé samedi le village de Yahidne, au nord de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, a déclaré le patron du groupe paramilitaire russe, Evguéni Prigojine. "A 19h00 le 25 février, des unités d'assaut de la société militaire privée Wagner ont obtenu le contrôle total de la localité de Yagodnoye (Yahidne) au nord de Bakhmout", a-t-il dit dans un court message audio. La veille, Evguéni Prigojine avait revendiqué la prise d'une autre commune, Berkhivka, dans les faubourgs de Bakhmout, théâtre de combats sanglants depuis des mois entre forces russes et ukrainiennes dans la région de Donetsk. (Reportage Reuters)