Wagner annonce l'ouverture de 42 centres de recrutement en Russie

Crédit photo © Reuters

par Mark Trevelyan LONDRES (Reuters) - Le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a annoncé vendredi l'ouverture de centres de recrutement dans 42 villes de Russie pour renforcer les effectifs de la milice privée russe qui subit de lourdes pertes à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Dans un message audio, Evguéni Prigojine a déclaré que des renforts arrivaient sur le front, sans donner de chiffres, et assuré que ses mercenaires étaient également mieux approvisionnés en munitions, tout en continuant de s'inquiéter de "pénuries". "En dépit de la résistance colossale des forces armées ukrainiennes, nous irons de l'avant. En dépit des bâtons dans les roues qui nous sont jetés à chaque étape, nous surmonterons cela ensemble", a affirmé Evguéni Prigojine. Bakhmout, dans l'oblast de Donetsk, est le théâtre d'une sanglante bataille de tranchées depuis sept mois entre forces russes et ukrainiennes. Wagner, dont le chef a comparé cette campagne à un "hachoir à viande", affirme avoir quasiment encerclé la ville. L'état-major ukrainien a annoncé lundi vouloir continuer de défendre la position, avant tout symbolique aux yeux des observateurs. Dans un autre message diffusé vendredi sur les réseaux sociaux, Evguéni Prigojine a affirmé que l'Ukraine préparait une contre-offensive près de Bakhmout. "Oui, c'est un fait bien connu que l'ennemi prépare une contre-offensive. Bien sûr, nous faisons tout notre possible pour empêcher cela", a-t-il dit. Evguéni Prigojine a déjà reconnu que son groupe subissait de lourdes pertes sur place, se photographiant même le mois dernier près de cadavres de mercenaires entassés afin de réclamer l'envoi de munitions par le gouvernement russe. En janvier dernier, les Etats-Unis estimaient à 50.000 environ le nombre de combattants de Wagner en Ukraine, dont 40.000 détenus recrutés dans les prisons russes avec la promesse d'être libres s'ils survivaient six mois. En février, Evguéni Prigojine a déclaré qu'il n'était plus autorisé à enrôler de prisonniers. Les autorités ukrainiennes affirment de leur côté que près de 30.000 hommes de Wagner ont été tués, blessés, ou ont déserté. Dans l'un de ses messages diffusés vendredi, Evguéni Prigojine a remercié le gouvernement russe d'avoir augmenté de manière "héroïque" la production de munitions pour ses combattants, tout en se disant toujours "inquiet des pénuries de munitions et d'obus non seulement pour la société militaire privée Wagner mais pour toutes les unités de l'armée russe". (Version française Jean-Stéphane Brosse)