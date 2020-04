VW demande l’aide de Berlin pour stimuler la demande automobile

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen a demandé mercredi l’aide du gouvernement allemand pour stimuler la demande automobile, alors que la pandémie de coronavirus a fait plonger ses résultats au premier trimestre et devrait conduire le constructeur à une perte opérationnelle pour le trimestre en cours.

"Nous avons besoin d'une décision rapide sur les mesures incitatives à l’achat", a dit le directeur financier du groupe, Frank Witter.

Volkswagen, qui s'attend à être rentable en 2020, a annoncé une possible révision du montant du dividende de 6,50 euros proposé en février. "Nous réservons cette décision pour l’assemblée générale annuelle et elle sera bien entendu réexaminée en fonction des évènements, si la dynamique et la confiance sont de retour et que les résultats et les liquidités suivent", a déclaré Frank Witter.

Les ventes mondiales de véhicules particuliers devraient chuter de 15 à 20 %, selon les prévisions de Volkswagen qui font écho à celles de l’équipementier automobile Robert Bosch lequel dit redouter une baisse de la production automobile d'au moins 20 % cette année.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe avait annoncé le retrait de ses perspectives financières pour 2020 après le plongeon de 81% de son bénéfice d'exploitation sur le premier trimestre lié à la chute de 23% des ventes de voitures.

En février, Volkswagen s'était fixé des objectifs de livraisons similaires à ceux de l'année précédente, avec une croissance du chiffre d'affaires de 4% pour 2020 et des livraisons de véhicules particuliers légèrement plus élevées.

