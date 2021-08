Vuelta : trop fort pour les autres sprinteurs, Jakobsen remporte la 16ème étape

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour la probable dernière cartouche des sprinteurs dans cette Vuelta 2021, Fabio Jakobsen a un peu plus assis sa domination lors des arrivées groupées sur la 16ème étape. Le Néerlandais de la Deceuninck-Quick Step a battu à la régulière Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) et Matteo Trentin (UAE Emirates) pour s'offrir sa troisième victoire sur cette édition du Tour d'Espagne. Pourtant bien accompagné dans les ultimes kilomètres par ses équipiers de la Groupama-FDJ, Arnaud Démare s'est fait piéger sur l'un des ultimes tournants en direction du final. Au général, aucun changement à signaler avant le retour de la montagne puisque Odd Christian Eiking conserve son maillot rouge et ses 54" d'avance sur Guillaume Martin.