Vuelta : Roglic nouveau leader

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Primoz Roglic en patron. Le Slovène fait coup double en devenant leader de la Vuelta grâce à ce succès cet après-midi aux Lacs de Covondonga. Après un début d'étape ultra-rapide (51,2 km dans la 1re heure), l'échappée se forme enfin lors de l'ascension de la Collada Llomena, mais celle-ci ne prend pas le large et est vite désorganisée. Ineos accélère et le maillot rouge Eiking (Intermarché-Wanty- Gobert) est distancé une première fois avant de revenir. Le Gac (Groupama - FDJ) prend de l'avance lors de la descente, mais le coureur se fait reprendre dans la deuxième ascension de la Collada Llomena. Et puis à 61 Km de l'arrivée l'un des tournants de cette Vuelta, alors qu'Eiking est distancé, Egan Bernal attaque de loin. Seul Primoz Roglic parvient à le rejoindre. Les deux coureurs collaborent jusqu'aux pieds de la montée finale où ils comptent 1'30" d'avance sur les poursuivants. Mais le Colombien coince et laisse partir le Slovène à 7 km du sommet. Derrière Lopez, Mas, Yates et Kuss font la jonction avec le coureur Ineos qui s'accroche dans les roues. À l'arrivée, la Jumbo Visma fait le doublé avec Kuss devant Lopez et Yates.

Au classement général, Roglic compte désormais 2'22" d'avance sur Mas et 3'11" sur Lopez. Guillaume Martin, encore deuxième, ce matin, dégringole à la 5e place à 4'16".