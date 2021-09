Vuelta : Miguel Angel Lopez pour la victoire

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L'une des étapes les plus dures de la Vuelta était au programme aujourd'hui. 162,5 Km entre Salas et l'Alto d'El Gamoniteiru.

Une énorme échappée est partie dès les premiers kilomètres avec 32 coureurs présents à l'avant de la course dont Majka ou encore Aru.

Dans la première ascension du jour, le Puerto San-Lorenzo (9,9 km à 8,6 %), l'échappée explose mais garde un écart d'environ 5' sur le peloton. Dans la descente, l'équipe Bahreïn accélère et réduit l'écart.

Dans la deuxième difficulté du jour, Storer (DSM) attaque et s'en va seul à 70 km de l'arrivée. Les poursuivants perdent du temps au contraire du peloton qui se rapproche.

Au pied de la dernière montée l'Altu d'El Gamoniteiru (14,6 km à 9,8 %), le coureur de la DSM compte encore 2'30 d'avance.

Mais David de la Cruz attaque et reprend Storer. Le coureur du Team UAE est repris par une attaque d'Egan Bernal suivi par Roglic, Mas et Lopez. Le dernier cité attaque et s'envole à 4 km du sommet et résiste jusqu'à la ligne. L'Espagnol s'impose devant Roglic, Mas et Bernal.

Au classement général, le maillot rouge est toujours solidement installé sur les épaules du Slovène à 3 jours de l'arrivée finale.