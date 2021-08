Vuelta : Majka en solitaire

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Majka en patron. Comme depuis le début de la Vuelta, cette étape a réservé beaucoup de surprises. Rafal Majka s'est imposé à El Barraco après un raid solitaire de 88 kilomètres. Le coureur d'UAE s'est imposé devant Steven Kruijswijk (1'27") et Chris Hamilton (2'19"). Une étape démarrée sur un rythme ultra-rapide (+ de 50 km/h de moyenne) où les échappées ont tenté de s'extirper du peloton sans succès.

Les coureurs ont dû attendre la première difficulté du jour l'Alto de la Centenera pour creuser un écart sur le peloton. Parmi ces coureurs, Rafal Majka et Fabio Aru. Le duo est alors pris en chasse par des poursuivants, mais lors de la deuxième ascension, le groupe de tête et les poursuivants explose. Aru ne peut pas suivre le vainqueur du jour à 3,5 km du sommet et est finalement rejoint par le groupe de contre.

Majka poursuit donc son raid pendant 87 km et ne perd presque pas de temps sur ses poursuivants pour s'imposer au terme d'une étape presque en solitaire. Pas de changement en tête du classement où Eiking (Intermarché Wanty Gobert) conserve la première place devant Guillaume Martin.