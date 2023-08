Vuelta : Evenepoel vainqueur de l'étape et nouveau maillot rouge

par Alexis Rouhette (iDalgo) Remco Evenepoel a frappé un premier grand coup dans cette Vuelta 2023. Le Belge a rallié les 158 kilomètres entre Suria, en Catalogne, à Arinsal, à Andorre en 4h15'39'' en s'imposant au sommet dans cette première étape de montagne. Evenepoel a devancé Vingegaard et Ayuso dans les derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Le tenant du titre en profite pour reprendre le maillot rouge à Piccolo, leader au départ de l'étape. Il compte 5 secondes d'avance sur Enric Mas et 11 sur Lenny Martinez, le Français de la formation FDJ-Groupama. Demain les coureurs prendront le départ à Andorre-la-Vieille et rejoindront Tarragone après 184 kilomètres.