'Vous continuez à marquer l'histoire'-Prince Charles rend hommage à sa mère

LONDRES (Reuters) - L'héritier de la couronne britannique, Prince Charles, a rendu un vibrant hommage samedi à sa mère, la reine Elizabeth II, lors d'un concert organisé pour célébrer le Jubilé de platine de la monarque, louant sa capacité à unir la nation et à marquer l'histoire.

Quelque 22.000 personnes se sont retrouvées samedi devant Buckingham Palace pour célébrer les 70 ans de règne d'Elizabeth II lors d'un concert hommage.

L'évènement s'est ouvert avec une courte vidéo humoristique dans laquelle on voit la reine de 96 ans prendre le thé avec l'Ours Paddington, un personnage de fiction tiré des livres du britannique Michael Bond.

Le prince Charles est apparu à la fin du concert pour dire que le Jubilé était une occasion pour le pays de remercier la monarque.

"Votre majesté, vous avez été avec nous dans les temps difficiles. Et vous nous rassemblez pour célébrer les moments de fierté, de joie et de bonheur", a-t-il déclaré devant la foule.

"Vous êtes allé à notre rencontre, vous avez parlé avec nous. Vous avez ri et pleuré avec nous, et le plus important, vous avez été là pour nous, pendant ces 70 années. Vous avez promis de servir le pays toute votre vie, vous continuez à le faire. C'est pour cela que nous sommes là", a-t-il ajouté.

Elizabeth II n'était pas présente au concert. Elle n'a pas participé à plusieurs des évènements du Jubilé en raison de problèmes de mobilité.

Les célébrations, qui ont commencé jeudi, s'étalent sur quatre jours. Le Derby d'Epsom, la célèbre course hippique, s'était tenu plus tôt dans la journée. La princesse Anne, fille d'Elizabeth II, était présente pour représenter sa mère.

