Von der Leyen veut contrer les subventions américaines aux renouvelables

FRANCFORT (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est déclarée dimanche déterminée à contrer les défis que représentent les subventions américaines aux technologies vertes et à accélérer une loi aujourd'hui bloquée sur l'élimination progressive des voitures à moteur thermique à partir de 2035. Rendant visite au chancelier Olaf Scholz et au gouvernement allemand au début d'une réunion de deux jours près de Berlin, Ursula von der Leyen a déclaré que la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) entraînerait d'énormes allégements fiscaux pour les technologies propres fabriquées aux États-Unis. "Nous avons discuté de nos réponses : des négociations avec les États-Unis sur l'interprétation de la loi, des investissements de notre part et des processus plus rapides", a-t-elle déclaré aux journalistes à Meseberg, près de Berlin. Les constructeurs européens de voitures électriques ont eu accès aux avantages fiscaux américains, mais l'UE doit s'assurer qu'ils en bénéficient également dans les segments des batteries et des composants de batteries, pour lesquels des discussions supplémentaires sont nécessaires avec Washington, a-t-elle déclaré. Une action législative européenne dans une quinzaine de jours proposerait de débloquer les aides et les fonds européens qui n'ont pas été utilisés jusqu'à présent pour la transition verte chez nous, a-t-elle dit. Un article de la Commission sur la compétitivité, attendu au même moment, contribuerait à réduire les obstacles au sein du marché intérieur de l'UE et à remédier aux pénuries de main-d'oeuvre spécialisée, qualifiés par Ursula von der Leyen de "freins à la croissance" Par ailleurs, après avoir conclu des accords commerciaux avec la Nouvelle-Zélande et le Chili, l'UE cherche à s'entendre avec l'Australie, le Mexique et le bloc latino-américain du Mercosur d'ici à la fin de 2023, a-t-elle déclaré. Olaf Scholz et Ursula von der Leyen ont déclaré que des accords commerciaux étaient également envisagés avec l'Indonésie et l'Inde. S'agissant du report de la fin des ventes de voitures neuves émettant du CO2 dans l'UE en 2035, après que l'Allemagne a remis en question son soutien à cette politique, elle a déclaré que ces questions pouvaient être résolues. "Il faut que cela soit en équilibre avec nos objectifs climatiques sur lesquels il y a un accord", a-t-elle déclaré. "La discussion est constructive." Ursula von der Leyen a également déclaré que l'UE surveillait de près le respect par la Chine de son engagement à ne pas aider la Russie dans la guerre en Ukraine. (Reportage Andreas Rinke et Vera Eckert, version française Benjamin Mallet)