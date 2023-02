Von der Leyen va rencontrer le roi Charles III

LONDRES (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va rencontrer le roi Charles au château de Windsor lors de sa visite en Grande-Bretagne lundi, alors qu'elle est attendue à Londres pour tenter de trouver un nouvel accord commercial post-Brexit pour l'Irlande du Nord. Ursula von der Leyen doit s'entretenir avec le Premier ministre Rishi Sunak, afin de discuter des nouvelles conditions commerciales et la Commission européenne a confirmé qu'elle rencontrerait également Charles III. Cette rencontre a suscité des critiques, le roi n'étant pas censé s'impliquer dans les affaires politiques, selon la Constitution britannique. "Le roi est heureux de rencontrer n'importe quel dirigeant mondial en visite en Grande-Bretagne et le gouvernement lui conseille de le faire", a déclaré un porte-parole du palais de Buckingham. Une source du palais a indiqué que la rencontre entre Charles III et Ursula von der Leyen faisait suite à une demande du gouvernement, selon lequel sa visite serait l'occasion de discuter d'un large éventail de questions, dont l'Ukraine et le changement climatique. Un porte-parole de la Commission européenne a précisé que la réunion avec Rishi Sunak avait pour but de discuter du protocole sur l'Irlande du Nord, tandis que la réunion avec le roi "ne faisait pas partie de ce processus". (Reportage Michael Holden et Philip Blenkinsop, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)