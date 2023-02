Von der Leyen se rend à Londres pour discuter du protocole nord-irlandais

26 février (Reuters) - La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rendra lundi en Grande-Bretagne pour s'entretenir avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak de la question de l'Irlande du Nord, Londres et Bruxelles tentant de trouver un nouvel accord commercial post-Brexit pour la province. Dans un communiqué conjoint, Ursula von der Leyen et Rishi Sunak ont déclaré dimanche être convenus de poursuivre les échanges pour parvenir à des "solutions partagées et pratiques sur l'éventail de défis complexes" liés à l'Irlande du Nord. L'accord de 2020 sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne prévoit un "protocole" nord-irlandais destiné à éviter d'imposer des contrôles douaniers le long des 500 km de frontière terrestre séparant la province de la République d'Irlande. Mais cet arrangement a créé de facto des contrôles en mer d'Irlande sur certains biens provenant de Grande-Bretagne, ce qui est notamment contesté par les unionistes nord-irlandais. Selon la BBC, un accord entre Londres et Bruxelles serait imminent. (Rédigé par Jean Terzian)