Von der Leyen à Kyiv dans le cadre de la Journée de l'Europe

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée mardi à Kyiv pour s'entretenir avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, alors que la capitale de l'Ukraine a été la cible de nouvelles attaques aériennes russes. "C'est bon de revenir à Kyiv. Là où les valeurs que nous chérissons sont défendues tous les jours", a déclaré Ursula von der Leyen sur Twitter, en légende d'une photo de son arrivée en train dans la capitale ukrainienne. Cette visite intervient dans le cadre de la Journée de l'Europe, une célébration adoptée depuis lundi par l'Ukraine, signe des ambitions ukrainiennes de rejoindre les institutions occidentales, comme en témoigne sa candidature d'adhésion à l'Union européenne (UE), à la suite de l'invasion russe. Volodimir Zelensky a annoncé dimanche que l'Ukraine marquera désormais la fin de la Seconde guerre mondiale le 8 mai, comme les Occidentaux et pour se différencier de la Russie. "Je salue la décision du président Zelensky de faire du 9 mai, la Journée de l'Europe, ici en Ukraine", a également tweeté Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a débuté sa visite hautement symbolique peu avant un discours du président russe Vladimir Poutine, prononcé sur la place Rouge de Moscou, à l'occasion du défilé militaire annuel célébrant la victoire soviétique lors de la Seconde guerre mondiale. La Journée de l'Europe célèbre la déclaration faite par la France en 1950 qui a mené à la création de l'Union européenne. La Russie a intensifié ses attaques longue-distance contre l'Ukraine alors que les forces ukrainiennes se préparent à lancer la contre-offensive pour reprendre des territoires occupés dans le sud et l'est du pays. La Russie a lancé au moins 25 missiles dans la nuit de lundi à mardi, ciblant en partie la capitale Kyiv, mais la majorité a été abattue, ont affirmé les dirigeants ukrainiens. (Reportage par Max Hunder, Tom Balmforth; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)