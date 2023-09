Volvo va cesser la production de voitures diesel début 2024

Volvo va cesser la production de voitures diesel début 2024













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Volvo Cars a annoncé mardi qu'il arrêterait la production de tous ses modèles diesel d'ici le début de l'année 2024, alors qu'il s'apprête à devenir un constructeur automobile entièrement électrique. "Dans quelques mois, la dernière voiture Volvo à moteur diesel aura été assemblée, faisant de Volvo Cars l'un des premiers constructeurs automobiles à franchir cette étape", a déclaré le constructeur suédois dans un communiqué. Détenu majoritairement par le groupe chinois Geely, Volvo s'est engagé à devenir entièrement électrique en 2030. Alors que la majorité des voitures vendues par Volvo en Europe étaient encore équipées de moteurs diesel en 2019, elles ne représentaient plus que 8,9% de ses ventes en 2022. En août, 33% des ventes de Volvo étaient des modèles entièrement électriques ou hybrides. Le constructeur n'a pas précisé quelle était la part des moteurs diesel dans les 67% restant. Les ventes de modèles diesel ont chuté en Europe après le scandale de manipulation des émissions polluantes de Volkswagen en 2015. Les constructeurs automobiles ont depuis progressivement réduit le nombre de modèles diesel disponibles. En 2015, les véhicules diesel représentaient plus de 50% des ventes de voitures neuves en Europe. Désormais, ils ne représentent que 14% des ventes, selon les dernières données disponibles en juillet. (Reportage Nick Carey ; version française Mariana Abreu)