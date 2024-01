Volvo Cars suspend sa production en Belgique à la suite des attaques en mer Rouge

par Anna Ringstrom et Marie Mannes STOCKHOLM, 12 janvier (Reuters) - Volvo Cars , dont l'actionnaire majoritaire est le groupe chinois Geely, interrompra la semaine prochaine la production de son usine de Gand en Belgique pendant trois jours en raison de retards causés par les tensions en mer Rouge, a déclaré la société vendredi. Une livraison de boîtes de vitesses a été retardée, a déclaré un porte-parole du constructeur automobile suédois, la deuxième entreprise après Tesla à annoncer une interruption de sa production en raison des attaques de navires en mer Rouge. Les livraisons de voitures, les objectifs de production et l'usine de Göteborg, en Suède, ne seront pas affectées par cette pause, a précisé le porte-parole. (Reportage Anna Ringstrom, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)