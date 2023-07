Volvo Cars: Bénéfice d'exploitation réduit de moitié au deuxième trimestre

STOCKHOLM (Reuters) - Le constructeur automobile suédois Volvo Cars a annoncé jeudi une chute de 54% de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre. Volvo Cars, détenu majoritairement par le groupe chinois Geely Holding, a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 5,0 milliards de couronnes suédoises (435,38 millions d'euros), contre 10,8 milliards de couronnes suédoises l'année précédente. Le bénéfice élevé obtenu l'année dernière était imputable à un effet comptable unique et non récurrent lié à la cotation de Polestar, a précisé la société. Sans prendre en compte les coentreprises et les entreprises associées, le résultat d'exploitation est en hausse au deuxième trimestre et s'établit à 6,4 milliards de couronnes suédoises, contre 4,6 milliards l'année précédente. Les analystes interrogés par Refinitiv s'attendaient à un résultat d'exploitation ajusté de 5,2 milliards. (Reportage Marie Mannes, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)