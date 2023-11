Volvo Cars à un creux historique après la cession de ses actions par Geely

Volvo Cars à un creux historique après la cession de ses actions par Geely













Crédit photo © Reuters

OSLO - Volvo Cars chute lourdement en Bourse vendredi en matinée, tombant à un plus bas historique, après la décision de sa maison mère, Geely, de céder des actions du constructeur automobile suédois avec une forte décote. Le groupe chinois a placé jeudi quelque 100 millions de titres Volvo Cars au prix de 37 couronnes suédoises l'action, ce qui représente environ 350 millions de dollars, selon les teneurs de livre de l'opération. L'action Volvo avait clôturé jeudi à 40,84 couronnes, ce qui représente une décote de 9,4%. A la Bourse de Stockholm, vers 09h30 GMT, l'action Volvo Cars plonge de 10,21% après avoir touché un creux sans précédent à 35,25 couronnes suédoises. Le constructeur, dont l'action a perdu 25% depuis le début de l'année, est vendredi en queue du STOXX 600 qui gagne au même moment 0,84%. Dans un communiqué, Geely a précisé que cette cession représentait 3,4% du capital de Volvo Cars et qu'il détenait encore 78,7% du capital du constructeur automobile. "Le placement augmentera le flottant et élargira encore la base actionnariale de Volvo Cars. Les bénéfices reçus par Geely Holding sont destinés à être utilisés pour soutenir le développement commercial au sein du groupe", indique Geely. Volvo Cars ne touchera aucune somme de cette cession dont Goldman Sachs, BNP Paribas et SEB étaient les teneurs de livre, a précisé Geely. Le groupe chinois s'est engagé à respecter une période de conservation de 90 jours pour sa participation restante, "sous réserve des exceptions et renonciations habituelles" de la part des teneurs de livres. (Reportage Terje Solsvik et Boleslaw Lasocki, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)