Volvo bat le consensus mais la pénurie de puces persiste

STOCKHOLM (Reuters) - Le constructeur suédois de poids lourds Volvo a présenté jeudi un bénéfice trimestriel courant supérieur aux attentes et déclaré que la demande restait forte sur la plupart des marchés même si la pénurie de semi-conducteurs freine la production.

Son bénéfice d'exploitation ajusté est ressorti à 9,4 milliards de couronnes suédoises (937.60 millions d'euros) au troisième trimestre contre 7,22 milliards un an plus tôt, alors que les analystes tablaient sur 8,87 milliards selon les données de Refinitiv.

Volvo, concurrent des groupes allemands Daimler et Traton, a déclaré que les commandes pour ses camions, vendus sous des marques telles que Mack et Renault, avaient baissé de 4% sur un an.

La pénurie mondiale de semi-conducteurs qui perturbe les chaînes d'approvisionnement d'une grande partie du secteur industriel, et notamment l'industrie automobile, a empêché Volvo de tirer pleinement parti de la forte demande à cause de l'augmentation des coûts et des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en matières premières.

Volvo précise tabler sur un marché des poids lourds de 280.000 unités en Europe et 270.000 aux Etats-Unis cette année, puis de 300.000 l'an prochain pour chacun des deux marchés. Il anticipait auparavant 290.000 immatriculations en 2021 sur le marché européen comme sur le marché américain.

(Reportage Helena Soderpalm, version française Khadija Adda-rezig, édité par Marc Angrand)