Volodimir Zelensky va se rendre au Canada, s'exprimera devant le Parlement

WASHINGTON (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky va se rendre au Canada pour y rencontrer le Premier ministre Justin Trudeau et s'exprimer devant le Parlement, a annoncé tard jeudi le cabinet du Premier ministre canadien. "Le Premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé aujourd'hui que le président de l'Ukraine, Volodimir Zelensky, effectuerait une visite au Canada du 21 au 22 septembre 2023", a indiqué le cabinet de Justin Trudeau. Le président ukrainien rencontrera également des chefs d'entreprise canadien afin de renforcer à l'avenir les investissements privés en Ukraine. Volodimir Zelensky se trouvait jeudi à Washington où il a rencontré des parlementaires américains et le président Joe Biden. (Reportage Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)