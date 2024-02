Volodimir Zelensky sera vendredi à Paris pour la signature d'un accord de sécurité

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France et l'Ukraine signeront vendredi un accord bilatéral de sécurité à l'occasion d'une visite à Paris du président ukrainien Volodimir Zelensky, a déclaré l'Elysée jeudi. Volodimir Zelensky se rendra vendredi en France et en Allemagne et s'exprimera samedi devant la conférence de Munich sur la sécurité, a fait savoir de son côté la présidence ukrainienne. La visite à Paris de Volodimir Zelensky "sera l'occasion, pour le Président de la République [Emmanuel Macron], de réaffirmer la détermination de la France à continuer d'apporter, dans la durée et avec l'ensemble de ses partenaires, un soutien indéfectible à l'Ukraine et au peuple ukrainien", a dit l'Elysée. Les deux dirigeants détailleront lors d'une conférence de presse les détails de l'accord bilatéral de sécurité qu'ils signeront. A lire aussi... Cet accord fait suite aux engagements qui avaient été pris en format G7 en marge du sommet de l'Otan à Vilnius en juillet 2023, a rappelé l'Elysée. Les pays du G7 avaient alors présenté une initiative multilatérale visant à donner à Kyiv des assurances de sécurité sur le long terme. L'accord entre la France et l'Ukraine définirait un cadre pour une assistance humanitaire et financière de long terme, une aide à la reconstruction et un soutien militaire. Selon deux diplomates au fait des discussions, la France pourrait annoncer un fonds de 200 millions d'euros pour des projets civils réalisés par des entreprises françaises. Il ne fournira pas d'engagements financiers spécifiques concernant les livraisons d'armement à Kyiv, qui nécessiteraient l'approbation du Parlement, dit-on de sources diplomatiques. Emmanuel Macron fera en revanche probablement des annonces. La France a été critiquée par certains alliés pour sa réticence à rendre publics ses engagements militaires. Selon un rapport de l'institut Kiel, en Allemagne, la France serait le 12e contributeur en aide civile et militaire à l'Ukraine avec un total de 1,7 milliard d'euros. Les responsables français estiment que ces calculs sont biaisés et insistent sur la qualité des armes fournies par la France, jugées cruciales pour l'effort de guerre ukrainien. Il s'agira de la troisième visite à Paris de Volodimir Zelensky depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, après celles de février et de mai 2023. (Michel Rose et John Irish à Paris, Olena Harmash à Kyiv, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)