Volodimir Zelensky se rendra jeudi à Bruxelles

Volodimir Zelensky se rendra jeudi à Bruxelles













BERLIN, 8 février (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky se rendra jeudi à Bruxelles, où doit avoir lieu un sommet de l'Union européenne, a déclaré mercredi un diplomate européen, confirmant des informations relayées depuis lundi par plusieurs médias. Le porte-parole du président du Conseil européen s'était borné jusque-là à indiquer que Volodimir Zelensky avait été invité par Charles Michel à un futur sommet de l'UE, sans vouloir en dire davantage pour des raisons de sécurité. Le président ukrainien est arrivé mercredi à Londres pour une visite surprise, son deuxième voyage connu à l'étranger depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine il y a près d'un an. (Reportage Andreas Rinke, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)