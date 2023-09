Volodimir Zelensky se rendra au Congrès américain la semaine prochaine, selon la presse

Volodimir Zelensky se rendra au Congrès américain la semaine prochaine, selon la presse













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Volodimir Zelensky rendra visite au Congrès américain la semaine prochaine, selon plusieurs médias qui ont relayé l'information après qu'un fonctionnaire américain a déclaré que le président ukrainien devrait rencontrer jeudi son homologue américain Joe Biden. Punchbowl News, un site américain d'actualités politiques, a déclaré vendredi que la visite de Volodimir Zelensky au Congrès était provisoirement prévue pour jeudi. Le Washington Post a également rapporté que le président ukrainien devait se rendre au Congrès américain jeudi, tandis que le Wall Street Journal a indiqué qu'il rencontrerait des parlementaires américains. Les représentants de Volodimir Zelensky et des membres du Congrès n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour commenter ces informations. Le président ukrainien se rendra à Washington après sa visite prévue à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré jeudi un responsable américain à Reuters. Cette visite intervient alors que Joe Biden fait pression sur les parlementaires américains pour qu'ils débloquent 24 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine et d'autres besoins internationaux dans le cadre de l'invasion russe. Tout financement doit être approuvé par le Congrès. Le camp démocrate de Joe Biden contrôle le Sénat américain, mais les républicains disposent d'une courte majorité à la Chambre des représentants et se sont montrés récalcitrants face à la demande de fonds supplémentaires pour l'Ukraine. (Reportage Susan Heavey, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)