Volodimir Zelensky se rend sur la ligne de front nord-est

Volodimir Zelensky se rend sur la ligne de front nord-est













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est rendu dans le secteur nord-est de la ligne de front où il a rencontré les troupes qui luttent contre les forces d'invasion russes, a rapporté son bureau lundi. Volodimir Zelensky s'est rendu au poste de commandement de la brigade qui défend la ville de Koupiansk, cible d'une intensification des attaques russes depuis la mi-automne. La ville a été libérée par les forces ukrainiennes en 2022, après son occupation initiale par les troupes russes à la suite de leur invasion à grande échelle le 24 février de la même année. Les autorités ukrainiennes affirment que la Russie n'a pas abandonné l'idée de reprendre le contrôle de Koupiansk, situé à proximité de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. A lire aussi... Au cours de sa visite, Volodimir Zelensky a discuté avec le commandant de la brigade de la fourniture d'équipements et de munitions dans le secteur. Il a également remis des récompenses aux soldats, a indiqué son bureau. Après une contre-offensive ukrainienne infructueuse en 2023, les troupes russes ont intensifié leurs assauts le long de la ligne de front orientale. L'Ukraine a déclaré ce week-end avoir retiré ses troupes de la ville dévastée d'Avdiivka, dans l'est du pays, afin d'éviter qu'elles ne soient encerclées par les forces russes. La prise d'Avdiivka constitue la plus grande victoire de la Russie sur le champ de bataille depuis la prise de Bakhmout en mai 2023. (Reportage Yuliia Dysa ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)