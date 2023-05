Volodimir Zelensky se rend ce jeudi à la Cour pénale internationale à La Haye

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky assistera ce jeudi à une réunion à la Cour pénale internationale (CPI) basée à La Haye, aux Pays-Bas, a annoncé la cour sans donner plus d'informations.

La juridiction internationale a émis en mars un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine pour la déportation présumée d'enfants ukrainiens, un crime de guerre que rejette Moscou. Volodimir Zelensky est arrivé au Sénat néerlandais vers 07h00 GMT pour une réunion avec des élus, a rapporté l'agence de presse ANP. Il rencontrera ensuite le Premier ministre Mark Rutte et des parlementaires, a fait savoir le gouvernement néerlandais. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que Volodimir Zelensky devrait prononcer un discours intitulé "Pas de paix sans justice pour l'Ukraine". Invoquant des raisons de sécurité, les porte-parole du gouvernement ont refusé de donner plus de détails sur la visite du chef de l'Etat ukrainien, qui s'est rendu dans plusieurs capitales étrangères depuis l'invasion de son pays par la Russie en février 2022. Mark Rutte avait déclaré en février qu'il n'excluait pas d'apporter un soutien militaire à Kyiv, à condition que cela n'entraîne pas l'Otan dans un conflit avec la Russie. (Bart Meijer, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)