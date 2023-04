Volodimir Zelensky se rend auprès des forces ukrainiennes à Avdiivka, dans l'Est

KYIV, 18 avril (Reuters) - Volodimir Zelensky s'est rendu mardi auprès des forces ukrainiennes engagées à Avdiivka, ville proche du front dans l'Est de l'Ukraine, a annoncé la présidence ukrainienne. Volodimir Zelensky a été informé de la situation sur le terrain par les commandants militaires et a remis des récompenses à des soldats. "J'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui pour vous remercier pour votre engagement, pour votre défense de notre patrie, de l'Ukraine, de nos familles", a dit le président ukrainien, cité par ses services. (Rédigé par Olena Harmash, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)