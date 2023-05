Volodimir Zelensky se rend au sommet de la Ligue arabe à bord d'un avion français

Volodimir Zelensky se rend au sommet de la Ligue arabe à bord d'un avion français













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky se rend vendredi au sommet de la Ligue arabe, en Arabie saoudite, à bord d'un avion affrété par le gouvernement français, qui le conduira ensuite au sommet du G7 dans la ville japonaise d'Hiroshima, a déclaré à Reuters une source au fait du voyage. Ce déplacement sera l'occasion pour le dirigeant ukrainien de faire pression sur les alliés et les pays qui sont restés neutres dans le conflit avec la Russie, a indiqué la source qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat en raison du caractère sensible de l'information. Une offensive ukrainienne étant attendue prochainement, il apparaît vital pour Volodimir Zelensky de continuer à faire pression sur ses alliés du G7 en termes de soutien militaire, a commenté la source. Volodimir Zelensky pourrait également chercher à s'entretenir en tête-à-tête avec les dirigeants de l'Inde, de l'Indonésie et du Brésil, qui participent également à la réunion du G7 dimanche. "Zelensky donne tout ce qu'il peut", a déclaré la source. (Rédaction de Reuters, rédigé par Rachel Armstrong, version française Kate Entringer)