Volodimir Zelensky salue un "pas historique" de l'Ukraine vers une adhésion à l'UE

par Gabriela Baczynska et Marine Strauss BRUXELLES (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a salué mercredi le "pas historique" représenté par la décision de la Commission européenne de recommander que l'Ukraine soit invitée à entamer des négociations d'adhésion à l'Union européenne (UE) dès que Kyiv aura rempli les conditions finales, rapprochant ainsi le pays de son principal objectif stratégique, alors même qu'il s'efforce de repousser l'invasion de la Russie. "La Commission recommande au Conseil (de l'UE) d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine", a déclaré l'exécutif européen basé à Bruxelles. Les pourparlers pourront être officiellement entamés une fois que Kyiv aura satisfait aux conditions restantes portant sur la lutte contre la corruption, l'adoption d'une loi sur le lobbying conforme aux normes de l'UE et le renforcement des garanties pour les minorités nationales, a-t-il ajouté. "C'est un pas historique et un geste fort qui ouvre la voie à une Union européenne plus forte avec l'Ukraine comme membre", a déclaré Volodimir Zelensky sur les réseaux sociaux, ajoutant vouloir accélérer le processus pour réaliser les réformes encore nécessaires. Cette recommandation constitue une étape importante sur la voie de l'intégration de Kyiv dans le bloc occidental ainsi qu'un enjeu géopolitique pour l'UE, alors que l'Ukraine lutte contre l'invasion russe depuis février 2022. Les dirigeants européens devraient décider d'accepter ou de refuser la recommandation de la Commission lors d'un sommet en décembre. Une telle décision requiert l'unanimité des 27 membres de l'Union, et la Hongrie est considérée comme le principal obstacle potentiel. Un conseiller du Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré que la Hongrie ne soutiendrait pas l'intégration de l'Ukraine tant qu'elle n'aurait pas modifié ses lois sur les minorités, en particulier en matière d'éducation. Une petite minorité magyarophone vit dans l'ouest de l'Ukraine. "L'Ukraine continue d'être confrontée à d'énormes difficultés et à une tragédie provoquée par la guerre d'agression de la Russie", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. "Et pourtant, les Ukrainiens réforment profondément leur pays, alors même qu'ils se battent dans une guerre qui est existentielle pour eux", a-t-elle ajouté. La vice-Première ministre ukrainienne, Olha Stefanishyna, a réagi à la recommandation en indiquant que Kyiv poursuivrait ses réformes. Ursula von der Leyen a quant à elle déclaré que la Commission réévaluerait les progrès réalisés en mars prochain. "APPEL DE L'HISTOIRE" La Commission a émis une recommandation similaire pour la Moldavie, voisine de l'Ukraine, également aux prises avec ses propres tensions avec Moscou. "La Moldavie est fermement engagée sur la voie de l'adhésion à l'UE et nous continuerons à travailler sans relâche pour atteindre cet objectif", a déclaré la présidente du pays, Maia Sandu, en se félicitant de cette décision. La Commission a également déclaré que la Géorgie devrait recevoir le statut de candidat à l'adhésion une fois qu'elle aura rempli les conditions en suspens, notamment l'alignement de Tbilissi sur les sanctions de la politique étrangère de l'UE, y compris à l'encontre de la Russie pour la guerre en Ukraine. Elle a enfin estimé que l'UE devrait également entamer des négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine "une fois que le degré nécessaire de conformité aux critères d'adhésion aura été atteint". Cette tâche semble beaucoup plus ardue, les pays de l'UE étant divisés sur la question de Sarajevo. L'Autriche, la Hongrie, la Slovénie et la Croatie sont favorables à un tel rapprochement, mais les Pays-Bas sont à la tête d'un groupe de pays qui dénoncent un recul démocratique en Bosnie. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a remis l'élargissement du bloc au premier plan de l'agenda politique de l'UE, alors que la rivalité géopolitique entre Moscou et l'Occident se manifeste avec une force nouvelle. "L'élargissement de notre Union est un appel de l'histoire", a déclaré Ursula von der Leyen. "Il répond également à une logique économique et géopolitique forte, les élargissements passés ayant montré les énormes avantages qu'en retirent les pays candidats et l'UE. Nous sommes tous gagnants", a-t-elle assuré. (Avec la contribution d'Andrew Gray, version française Stéphanie Hamel et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer et Tangi Salaün)