Volodimir Zelensky salue les "résultats" obtenus dans l'est de l'Ukraine

(Coquille titre) 9 juin (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a salué jeudi ce qu'il a décrit comme des "résultats" obtenus dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. "Les combats sont très rudes dans la région de Donetsk", a déclaré Volodimir Zelensky lors de son allocution quotidienne, prononcée alors qu'il se trouvait à bord d'un train après s'être rendu dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, afin de discuter des conséquences de la destruction partielle du barrage de Nova Kakhovka. "Nous obtenons toutefois des résultats et je suis reconnaissant envers ceux qui les accomplissent. Bien joué à Bakhmout. Etape par étape", a dit le président ukrainien. (Reportage Ron Popeski et Nick Starkov; version française Camille Raynaud)