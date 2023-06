Volodimir Zelensky s'est rendu dans la région de Kherson

Volodimir Zelensky s'est rendu dans la région de Kherson













KYIV, 8 juin (Reuters) - Volodimir Zelensky a dit jeudi s'être rendu dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, afin de discuter des conséquences de la destruction partielle du barrage de Nova Kakhovka. "De nombreuses questions importantes ont été discutées. La situation opérationnelle dans la région qui résulte de cette catastrophe, l'évacuation de la population dans les zones inondables, la suppression de l'urgence provoquée par l'explosion du barrage, l'organisation de la vie quotidienne dans les zones inondées", a déclaré le président ukrainien dans un message sur la plate-forme Telegram. "Aussi, les perspectives de restauration de l'écosystème de la région et la situation militaire opérationnelle dans la zone de la catastrophe", a-t-il ajouté. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'être responsables de l'explosion qui a provoqué dans la nuit de lundi à mardi la destruction partielle du barrage et des inondations sur les rives du Dniepr, dans le sud de l'Ukraine. L'équivalent de quelque 600 kilomètres carrés étaient sous l'eau jeudi dans l'oblast de Kherson, selon le gouverneur de la région. (Reportage Dan Peleschuk, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)