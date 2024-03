Volodimir Zelensky remplace le chef de la logistique militaire

(Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a nommé jeudi Volodimir Karpenko comme nouveau commandant des forces logistiques ukrainiennes, montre un décret présidentiel. Volodimir Karpenko, auparavant commandant de la logistique des forces terrestres ukrainiennes, remplace Oleh Houliaka, qui occupait les fonctions de commandant des forces logistiques depuis 2021. La nomination de Volodimir Karpenko intervient alors que le président ukrainien a effectué des changements dans le commandement militaire. Volodimir Zelensky a notamment nommé au début du mois le commandant en chef de l'armée de terre, Oleksandr Syrsky, comme nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne en remplacement de Valery Zaloujny. (Rédigé par Ron Popeski; version française Camille Raynaud)