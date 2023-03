Volodimir Zelensky prévient du risque d'un conflit "de plusieurs années" en Ukraine

Volodimir Zelensky prévient du risque d'un conflit "de plusieurs années" en Ukraine













Crédit photo © Reuters

par Nick Starkov KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a exhorté jeudi l'Union européenne à accélérer et accroître ses livraisons d'armes modernes, mais aussi à imposer des sanctions plus fortes contre la Russie, prévenant que le conflit en Ukraine risquait sinon de se prolonger pendant plusieurs années. S'exprimant dans une longue vidéo à l'adresse des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE réunis à Bruxelles en sommet, le dirigeant ukrainien a déclaré qu'il fallait que le bloc prenne des mesures supplémentaires pour contenir la Russie, alors que le conflit est entré dans sa deuxième année. Ne cachant pas sa frustration, fait rare, Volodimir Zelensky a estimé que "si l'Europe attend, le diable pourrait avoir le temps de se regrouper et de se préparer pour des années de guerre. Vous avez le pouvoir d'empêcher cela". Il a souligné ce qu'il a décrit comme un retard de l'UE dans ses prises de décision sur l'envoi d'armes à longue portée et sur l'adhésion de l'Ukraine au bloc communautaire. "Ne pensez-vous pas que nous avons eu moins de succès que de retards dans nos actions communes ?", a dit le dirigeant ukrainien à ses homologues européens. "Et le Kremlin le voit". (Rédigé par Ron Popeski et David Ljunggren; version française Jean Terzian)