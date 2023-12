Volodimir Zelensky plaide la cause de l'Ukraine au Congrès des Etats-Unis

par Patricia Zengerle et Trevor Hunnicutt WASHINGTON, 12 décembre (Reuters) - Le président Volodimir Zelensky s'est entretenu mardi avec des élus du Congrès des Etats-Unis pour tenter de les convaincre de continuer à aider l'Ukraine à résister à l'invasion russe, malgré les réticences affichées par de nombreux républicains à moins d'un an de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Vêtu d'un pull noir et d'un pantalon vert olive, Volodimir Zelensky a été accueilli par des applaudissements appuyés alors qu'il arrivait au Capitole pour une réunion à huis clos avec les sénateurs américains. Il était accompagné de Chuck Schumer, chef de file démocrate au Sénat, et de Mitch McConnell, son alter ego républicain. Au deuxième jour de son voyage dans la capitale américaine, le président ukrainien devait ensuite rencontrer en privé le président de la Chambre, le trumpiste Mike Johnson, qui a fortement contribué à bloquer le vote d'une nouvelle aide en faveur de l'Ukraine. Volodimir Zelensky sera ensuite reçu par Joe Biden à la Maison Blanche, où les deux présidents tiendront une conférence de presse à 16h15 heure locale (21h15 GMT). La Maison Blanche a déclaré au Congrès le 4 décembre que le gouvernement ne disposerait plus des fonds nécessaires pour fournir davantage d'armes à l'Ukraine après la fin de l'année. Le Congrès a approuvé plus de 110 milliards de dollars d'aide civile et militaire pour l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, mais aucun nouveau financement depuis que les républicains sont devenus majoritaires à la Chambre des représentants en janvier. BLOCAGE SUR LA POLITIQUE MIGRATOIRE Certains républicains, en particulier ceux qui entretiennent les liens les plus étroits avec l'ancien président Donald Trump, s'opposent à la poursuite de l'aide à l'Ukraine en questionnant les objectifs de la guerre et la manière dont l'argent des Américains est dépensé. Mike Johnson a réclamé à l'administration Biden davantage de précisions sur ses objectifs en Ukraine, mais les républicains ont surtout lié le vote d'une nouvelle aide à un changement radical de politique migratoire, en particulier un renforcement de la sécurité à la frontière avec le Mexique. Le "speaker" de la Chambre a appelé Joe Biden à s'impliquer personnellement dans les négociations à ce sujet. Face à l'urgence alors que l'armée russe est repassée à l'offensive dans l'est du pays, Volodimir Zelensky a appelé lundi les Etats-Unis à ne pas faire le cadeau à Vladimir Poutine d'abandonner l'Ukraine. Selon des documents récemment déclassifiés cités par la Maison blanche, les services de renseignement américains pensent que le président russe est prêt à accepter les lourdes pertes humaines et matérielles subies par son armée depuis le mois d'octobre pour convaincre les Occidentaux que la guerre est dans une impasse et les inciter à renoncer à leur aide. Il ne reste que trois jours au Congrès pour voter l'aide de 61,4 milliards de dollars demandée par la Maison blanche avant ses vacances de fin d'année. Alors que les sénateurs républicains ne cachent pas leur pessimisme d'ici la fin de la semaine, Joe Biden a estimé que "l'histoire jugerait sévèrement ceux qui tournent le dos à la cause de la liberté". (Reportage de Trevor Hunnicutt, avec la contribution de Steve Holland, David Morgan et Doina Chiacu ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)