Volodimir Zelensky passera par Paris ce soir !

PARIS, 8 février (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky sera à Paris ce mercredi soir, rapporte BFM TV citant des "sources concordantes". Volodimir Zelensky se trouve ce mercredi à Londres, où il s'est exprimé devant les parlementaires britanniques, avant de participer jeudi à Bruxelles à un sommet de l'Union européenne. Il s'agit de son deuxième voyage connu à l'étranger depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, après une visite aux Etats-Unis en décembre. (Rédigé par Bertrand Boucey)