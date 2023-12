Volodimir Zelensky invité mardi à la Maison blanche

WASHINGTON, 10 décembre (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, a invité son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, à se rendre à la Maison blanche pour discuter avec lui de la guerre en Ukraine, annonce dimanche un communiqué de présidence américaine. Volodimir Zelensky s'est déplacé samedi et dimanche en Argentine où il a assisté à l'investiture de Javier Milei, le nouveau président argentin. La venue du chef d'Etat ukrainien aux Etats-Unis se déroulera alors que la Maison blanche s'efforce, en vain pour l'instant, de faire adopter un projet de loi qui prévoit quelque 50 milliards de dollars d'aide en matière de sécurité pour l'Ukraine, ainsi que des fonds pour l'aide humanitaire et économique au gouvernement de Kyiv. (Pete Schroeder; version française Nicolas Delame)