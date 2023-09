Volodimir Zelensky fait état d'avancées de la contre-offensive dans le sud et l'est de l'Ukraine

(Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dimanche que les troupes ukrainiennes menant la contre-offensive destinée à reprendre des territoires contrôlés par la Russie étaient parvenues à avancer sur les lignes de front du sud du pays ainsi que dans l'est, près de la ville de Bakhmout. Ces commentaires s'inscrivent dans la lignée de ceux effectués plus tôt dans la journée par des représentants ukrainiens de haut rang, lesquels avaient rapporté des gains - certes modestes - dans le sud et l'est de l'Ukraine. "Au cours des sept derniers jours, nous avons effectué une avancée dans le secteur de Tavria", dans le sud, a déclaré Volodimir Zelensky dans une allocution vidéo quotidienne. "Il y a du mouvement dans le secteur de Bakhmout", a-t-il ajouté à propos de la ville contrôlée depuis mai dernier par les troupes russes au prix d'un siège sanglant de plusieurs mois. L'armée ukrainienne est parvenue aussi à conserver ses positions sur d'autres ligne de front de l'est du pays, a indiqué le dirigeant. Plus tôt, l'état-major de l'armée ukrainienne a signalé des progrès près de Bakhmout, avec un "succès partiel résultant des opérations d'assaut" près de Klishchiivka, un village situé sur les hauteurs au sud de Bakhmout considéré comme critique pour reprendre le contrôle de celle-ci. Kyiv répète que le contre-offensive lancée en juin prendra du temps, écartant des critiques occidentales selon lesquelles ses progrès sont trop lents du fait d'erreurs stratégiques. (Reportage Nick Starkov et Ron Popeski; version française Jean Terzian)