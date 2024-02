Volodimir Zelensky évoque une situation "extrêmement difficile" en certains endroits du front

(Reuters) - La Russie profite des retards dans l'aide occidentale à l'Ukraine et la situation est "extrêmement difficile" dans les secteurs du front où l'armée russe concentre ses forces, a déclaré lundi Volodimir Zelensky. "Il y a maintenant une situation extrêmement difficile sur plusieurs parties du front, précisément là où les troupes russes ont concentré un maximum de réserves", a dit le président ukrainien dans son allocution quotidienne, après une visite sur des secteurs du front dans le nord-est de l'Ukraine. "Ils tirent profit des retards dans l'aide à l'Ukraine et c'est un sujet très sensible. Les pénuries en matière d'artillerie, la nécessité d'une défense antiaérienne sur le front et d'armes de plus longue portée." (Rédigé par Ron Popeski et Nick Starkov, version française Bertrand Boucey)